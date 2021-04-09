В Тульской области скорректированы антикоронавирусные ограничения

Губернатор Алексей Дюмин внес изменение в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В соответствии с документом с 12 апреля возобновляется деятельность дневных полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов. Работать отделения должны с соблюдением санитарных норм.

Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. В пресс-службе отмечается, что на данный момент все учреждения уже обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами.

Возобновление работы полустационаров позволит пенсионерам в обычном порядке проходить при наличие медицинских показаний курсы реабилитации. За период пандемии количество проходящих реабилитацию снизилось на 86%, с 2 тысяч до 283 пациентов.