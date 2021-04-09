новости
новости
Регистрация
Осадки из профлистов: из-за сильного ветра в Пролетарском округе повреждены несколько машин

Осадки из профлистов: из-за сильного ветра в Пролетарском округе повреждены несколько машин

Очевидцы сняли последствия «мини-урагана» на видео.

В паблике «Тула Жесть» очевидцы опубликовали видеоролик о последствиях непогоды — вчера МЧС России объявляло об усилении ветра.

По словам автора ролика, «мини-ураган» случился в Пролетарском округе на улице Бондаренко. Шквальный ветер раскидал во дворе дома профлисты, которые задели несколько машин. Точное количество поврежденных автомобилей устанавливается.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:42 +2
Другие статьи по темам
Прочее
машиныветерметеопредупреждениеТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле столкнулись маршрутка и легковушка
В Туле столкнулись маршрутка и легковушка
Алексинец угрожал дочери убийством и теперь лишится свободы
Алексинец угрожал дочери убийством и теперь лишится свободы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.