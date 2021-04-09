Осадки из профлистов: из-за сильного ветра в Пролетарском округе повреждены несколько машин

В паблике «Тула Жесть» очевидцы опубликовали видеоролик о последствиях непогоды — вчера МЧС России объявляло об усилении ветра.

По словам автора ролика, «мини-ураган» случился в Пролетарском округе на улице Бондаренко. Шквальный ветер раскидал во дворе дома профлисты, которые задели несколько машин. Точное количество поврежденных автомобилей устанавливается.