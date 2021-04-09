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В Туле столкнулись маршрутка и легковушка

В Туле столкнулись маршрутка и легковушка

Авария произошла на улице Станиславского.

Сегодня, 9 апреля, около дома №49 по улице Станиславского произошло ДТП с участием маршрутки №51 и легкового автомобиля Renault.
 
По предварительной информации, микроавтобус ехал по прямой, а водитель легковушки решил свернуть направо, в результате чего и произошло столкновение. 
 
В результате аварии медицинская помощь была оказана одной из пассажирок маршрутки. От госпитализации женщина отказалась.
 
На месте происшествия работают сотрудники УГБИДД, МЧС и медики. 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:35 +2
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