В Туле столкнулись маршрутка и легковушка

Сегодня, 9 апреля, около дома №49 по улице Станиславского произошло ДТП с участием маршрутки №51 и легкового автомобиля Renault.

По предварительной информации, микроавтобус ехал по прямой, а водитель легковушки решил свернуть направо, в результате чего и произошло столкновение.

В результате аварии медицинская помощь была оказана одной из пассажирок маршрутки. От госпитализации женщина отказалась.

На месте происшествия работают сотрудники УГБИДД, МЧС и медики.