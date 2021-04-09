В Туле столкнулись маршрутка и легковушка
Авария произошла на улице Станиславского.
Сегодня, 9 апреля, около дома №49 по улице Станиславского произошло ДТП с участием маршрутки №51 и легкового автомобиля Renault.
По предварительной информации, микроавтобус ехал по прямой, а водитель легковушки решил свернуть направо, в результате чего и произошло столкновение.
В результате аварии медицинская помощь была оказана одной из пассажирок маршрутки. От госпитализации женщина отказалась.
На месте происшествия работают сотрудники УГБИДД, МЧС и медики.
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