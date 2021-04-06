Тульские наркополицейские накрыли крупную нарколабораторию: изъято 30 кг мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в ходе проверки оперативной информации о том, что в одном из частных домовладений, расположенных в поселке Заокский, функционирует нарколаборатория, был задержан 24-летний молодой человек. По предварительным данным, он организовал в арендуемом им жилье производство синтетического наркотика – мефедрона.

Из дома полицейские изъяли более 30 кг готового наркотического средства, около 425 литров прекурсоров в жидком виде и 25 кг в сухом, а также оборудование, предназначенное для производства наркотиков.

Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет-площадку на территории Московской и Калужской областей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.