Мужчина вместе с подельницей обокрал автосервис в Ясногорске

В Ясногорске полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратились из местного автосервиса, заявив, что с их территории были похищены четыре колесных диска.

Стражи порядка довольно быстро установили личность воришек: ими оказались 57-летний представитель цыганского этноса и его 45-летняя подельница. Ранее судимые задержанные пояснили, что планировали продать украденное.

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.