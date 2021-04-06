Мужчина вместе с подельницей обокрал автосервис в Ясногорске
Добычей ранее судимых граждан стали четыре колесных диска.
В Ясногорске полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка обратились из местного автосервиса, заявив, что с их территории были похищены четыре колесных диска.
Стражи порядка довольно быстро установили личность воришек: ими оказались 57-летний представитель цыганского этноса и его 45-летняя подельница. Ранее судимые задержанные пояснили, что планировали продать украденное.
Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.
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