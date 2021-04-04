В Туле на пожаре на ул. Седова погиб мужчина

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

4 апреля в Туле в многоквартирном доме на ул. Седова, 41 произошел пожар. Об этом в МЧС сообщили в 5.15. Через пять минут на месте были первые пожарные расчеты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, открытое пламя потушили в 5.39.

В результате пожара одна квартира на третьем этаже выгорела полностью. Погиб 59-летний мужчина.

Пожарные спасли пять человек, среди которых трое детей.

На месте происшествия от МЧС работали 22 человека и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается