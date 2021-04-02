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Ефремовец уехал на поиски родственницы, но нашел себе срок

Ефремовец уехал на поиски родственницы, но нашел себе срок

Молодой человек украл ружье, а потом попался на хранении наркотиков.

В Ефремове 23-летний местный житель признан виновным в хищении и незаконной передаче оружия, а также в хранении наркотиков.  

Судом установлено, что в 2019 году обвиняемый приехал в Каменский район, чтобы найти родственницу, ведущую маргинальный образ жизни. Обнаружив ее в одном из частных домов, он приметил там гладкоствольное охотничье ружье и решил прихватить его с собой. Спустя некоторое время он передал ружье знакомому, у которого его и обнаружили сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки.

Кроме этого, в 2020 году обвиняемый попался на хранении наркотиков.

Решением суда по совокупности обвинений ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +5
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