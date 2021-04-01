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В Туле автобус с пассажирами протаранил два авто и врезался в забор
Фото Алексея Филонова

В Туле автобус с пассажирами протаранил два авто и врезался в забор

По предварительной информации, пострадали несколько человек.

Утром 1 апреля на ул. Путейской в Туле произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами, SsangYong и легкового автомобиля Hyundai. По словам очевидцев, сначала автобус задел кроссовер, затем врезался в легковушку и протащил ее несколько метров, а после влетел в забор.
 
«Это произошло в районе дома № 47. Первыми на место прибежали сотрудники РЖД — они вскрывали ломом дверь автобуса, чтобы вытащить водителя. Затем начали приезжать машины специальных служб», — рассказал туляк Алексей Филонов.
 
Предполагается, что водителю автобуса внезапно стало плохо во время движения. По информации на момент публикации новости в результате аварии пострадали несколько человек. На месте происшествия находятся 5 машин регионального Центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС и ГИБДД.
 
По предварительной информации, в автобусе находились люди, которых везли на работу.
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В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 1
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 2
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 3
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 4
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:09 0
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