В Туле автобус с пассажирами протаранил два авто и врезался в забор

Фото Алексея Филонова

По предварительной информации, пострадали несколько человек.

Утром 1 апреля на ул. Путейской в Туле произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами, SsangYong и легкового автомобиля Hyundai. По словам очевидцев, сначала автобус задел кроссовер, затем врезался в легковушку и протащил ее несколько метров, а после влетел в забор.

«Это произошло в районе дома № 47. Первыми на место прибежали сотрудники РЖД — они вскрывали ломом дверь автобуса, чтобы вытащить водителя. Затем начали приезжать машины специальных служб», — рассказал туляк Алексей Филонов.

Предполагается, что водителю автобуса внезапно стало плохо во время движения. По информации на момент публикации новости в результате аварии пострадали несколько человек. На месте происшествия находятся 5 машин регионального Центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС и ГИБДД.

По предварительной информации, в автобусе находились люди, которых везли на работу.