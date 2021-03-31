Пенсии и детские пособия, цены на табак и экзамен ГИБДД: что изменится в апреле

Кроме того, вступают в силу новые требования по установке отечественного софта, маркировки пива и экзамену на вождение.

пенсии

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Напомним, их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

«Несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. И это очень важно», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин. «Те шаги, которые были предприняты ранее Президентом по созданию резервов, позволяют нам решать все проблемы по защите человека, оказанию социальной помощи», — сказал он.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

водительские права

Из экзамена исключили так называемую площадку. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.

российский софт

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО. Это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Цены на сигареты

Будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции. Это позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего защите здоровья населения.

Маркировка пива

Начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

новое в госзакупках

Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме.

Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных компаний).

Для электронных закупок малого объема до 3 млн рублей у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.