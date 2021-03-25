«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?

Наша читательница Изя И. прислала в редакцию запись с видеорегистратора. Дата и время съемки указаны в левом нижнем углу кадра.

«За 2 минуты 4 нарушителя. Ответственность за обгон трамвая с левой стороны такая же, как и за выезд на встречную колею. Составляя протокол, сотрудники ДПС ориентируются на статью 12.5 КоАП РФ, пункты 3 и 4. Таким образом, нарушение чревато штрафом до 5 тыс. руб. или лишением ВУ на срок от 4 месяцев до полугода», — пояснила автор письма.