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«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?

«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?

Продолжаем публиковать присланные нам материалы с тульских улиц.

Наша читательница Изя И. прислала в редакцию запись с видеорегистратора. Дата и время съемки указаны в левом нижнем углу кадра.
 
«За 2 минуты 4 нарушителя. Ответственность за обгон трамвая с левой стороны такая же, как и за выезд на встречную колею. Составляя протокол, сотрудники ДПС ориентируются на статью 12.5 КоАП РФ, пункты 3 и 4. Таким образом, нарушение чревато штрафом до 5 тыс. руб. или лишением ВУ на срок от 4 месяцев до полугода», — пояснила автор письма.
 

 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:40 +10
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