Искусство моды в пандемию: театр «Стиль» показал новые коллекции

Театр моды «Стиль» провел ежегодный показ, на котором представил более 30 номеров и коллекций костюма. Все они созданы детьми.

Показ в этом году назывался «Наследие»: основная часть коллекций была посвящена русской истории, культуре, патриотизму. Многие коллекции из этого блока не раз становились лауреатами российских и международных конкурсов.

Коллекция «Скоморохи» создана в 2012 году, тогда же получила приз международного конкурса театров моды в Санкт-Петербурге и ежегодно выходит на сцену в Туле

Коллекция «Храмы России». Каждый наряд символизирует известный русский храм. Этот — храм Покрова на Нерли. А модели на заднем плане — из коллекции «Русь изначальная», которой уже более 20 лет

«Стилю» исполнилось уже 32 года. Всё это время театр моды ежегодно проводил показ, это было традицией. Ее нарушила только пандемия – в прошлом году показ впервые был отменен, как и «живые» занятия.

Елена Сергеева, художественный руководитель театра моды «Стиль», постановщик программы:

Елена Сергеева. – «Стилю» исполнилось 32 года. Всё это время театр моды ежегодно проводил показ, это было традицией. Ее нарушила только пандемия – в прошлом году показ впервые был отменен, как и «живые» занятия. На несколько месяцев всё перешло в онлайн: обучение, шитье, даже танцевальные номера репетировали через интернет. А на Новый год провели концерт – в зале без зрителей, но с видеотрансляцией. Было непросто, но мы освоили занятия онлайн и приобрели интересный опыт, который показал нам, что работу можно продолжать в любых условиях.

Театр моды «Стиль» — не столько про одежду, сколько про искусство. Образы, которые здесь создают, не предназначены (за редким исключением) для стритстайла: это очень сложные наряды с множеством деталей, и каждый поддерживает идею, которой посвящена та или иная коллекция. Дизайнер всех костюмов – Елена Мотох.

«Бал цветов»

Показ каждой коллекции — это целый театральный номер, маленький спектакль, в котором есть сюжет, танцы, пантомима, акробатика.

«Мечты о цирке» — номер с акробатическими элементами

Шитьем костюмов в театре моды занимаются воспитанники старше 10 лет. В первый год шьют для себя — удобные повседневные вещи, которые достаточно просты в исполнении даже для начинающих. Их показ – тоже театрализованный: например, в этом году юные модельеры показали номер «Школа».

Коллекция «Школа»

После первого года в школе модельеров начинается более сложная работа — создание коллекции, в которой каждый наряд отвечает какой-то тематике: цирк, скоморохи, цветы, воины и др. В этом сезоне было сшито 9 новых коллекций — это 60 костюмов.

Номер «Воины». Мечи изготовлены тоже в театре

Вручную изготавливаются все аксессуары, головные уборы, обувь, даже мечи. Основная нагрузка ложится на старших воспитанников: они создают не только свои костюмы, но и коллекции для младших групп, где дети от 5 лет занимаются рукоделием, но еще не шьют сами.

Номер «Радуга». Костюмы сшиты старшими группами, а декор из пуговок маленькие модели пришивали на наряды самостоятельно

Номер «Поварята»

«Веселое чаепитие»

Параллельно с рукоделием все воспитанники занимаются сценическим движением, дефиле, хореографией, актерским мастерством, осваивают искусство макияжа.

На показе в этом году было представлено более 30 коллекций, на сцену вышел весь состав театра — около 80 человек.

Артисты театра моды

«Город мастеров»

Самым масштабным номером стал «Город мастеров», в котором участвуют 20 артистов.

Коллекция «Лебеди»

А самым ошеломляющим — новая коллекция «Лебеди» с потрясающими нарядами и огромными белоснежными крыльями.

Больше красоты с показа — в фотогалерее.