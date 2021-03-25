новости
новости
Регистрация
Искусство моды в пандемию: театр «Стиль» показал новые коллекции

Искусство моды в пандемию: театр «Стиль» показал новые коллекции

Театр моды «Стиль» провел ежегодный показ, на котором представил более 30 номеров и коллекций костюма. Все они созданы детьми.

Показ в этом году назывался «Наследие»: основная часть коллекций была посвящена русской истории, культуре, патриотизму. Многие коллекции из этого блока не раз становились лауреатами российских и международных конкурсов.

Коллекция «Скоморохи» создана в 2012 году, тогда же получила приз международного конкурса театров моды в Санкт-Петербурге и ежегодно выходит на сцену в Туле
Коллекция «Храмы России». Каждый наряд символизирует известный русский храм. Этот — храм Покрова на Нерли. А модели на заднем плане — из коллекции «Русь изначальная», которой уже более 20 лет

«Стилю» исполнилось уже 32 года. Всё это время театр моды ежегодно проводил показ, это было традицией. Ее нарушила только пандемия – в прошлом году показ впервые был отменен, как и «живые» занятия.

Елена Сергеева, художественный руководитель театра моды «Стиль», постановщик программы:

Елена Сергеева, художественный руководитель театра моды «Стиль»

Елена Сергеева.

– «Стилю» исполнилось 32 года. Всё это время театр моды ежегодно проводил показ, это было традицией. Ее нарушила только пандемия – в прошлом году показ впервые был отменен, как и «живые» занятия. На несколько месяцев всё перешло в онлайн: обучение, шитье, даже танцевальные номера репетировали через интернет. А на Новый год провели концерт – в зале без зрителей, но с видеотрансляцией. Было непросто, но мы освоили занятия онлайн и приобрели интересный опыт, который показал нам, что работу можно продолжать в любых условиях.

Театр моды «Стиль» — не столько про одежду, сколько про искусство. Образы, которые здесь создают, не предназначены (за редким исключением) для стритстайла: это очень сложные наряды с множеством деталей, и каждый поддерживает идею, которой посвящена та или иная коллекция. Дизайнер всех костюмов – Елена Мотох.

«Бал цветов»

Показ каждой коллекции — это целый театральный номер, маленький спектакль, в котором есть сюжет, танцы, пантомима, акробатика.

«Мечты о цирке» — номер с акробатическими элементами

Шитьем костюмов в театре моды занимаются воспитанники старше 10 лет. В первый год шьют для себя — удобные повседневные вещи, которые достаточно просты в исполнении даже для начинающих. Их показ – тоже театрализованный: например, в этом году юные модельеры показали номер «Школа».

Коллекция «Школа»

После первого года в школе модельеров начинается более сложная работа — создание коллекции, в которой каждый наряд отвечает какой-то тематике: цирк, скоморохи, цветы, воины и др. В этом сезоне было сшито 9 новых коллекций — это 60 костюмов.

Номер «Воины». Мечи изготовлены тоже в театре

Вручную изготавливаются все аксессуары, головные уборы, обувь, даже мечи. Основная нагрузка ложится на старших воспитанников: они создают не только свои костюмы, но и коллекции для младших групп, где дети от 5 лет занимаются рукоделием, но еще не шьют сами.

Номер «Радуга». Костюмы сшиты старшими группами, а декор из пуговок маленькие модели пришивали на наряды самостоятельно
Номер «Поварята»
 «Веселое чаепитие»

Параллельно с рукоделием все воспитанники занимаются сценическим движением, дефиле, хореографией, актерским мастерством, осваивают искусство макияжа.

На показе в этом году было представлено более 30 коллекций, на сцену вышел весь состав театра — около 80 человек.

Артисты театра моды
«Город мастеров»

Самым масштабным номером стал «Город мастеров», в котором участвуют 20 артистов.

Коллекция «Лебеди»

А самым ошеломляющим — новая коллекция «Лебеди» с потрясающими нарядами и огромными белоснежными крыльями.

Больше красоты с показа — в фотогалерее.

Галерея
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 1
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 2
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 3
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 4
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 5
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 6
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 7
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 8
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 9
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 10
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 11
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 12
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 13
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 14
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 15
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 16
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 17
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 18
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 19
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 20
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 21
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 22
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 23
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 24
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 25
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 26
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 27
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 28
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 29
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 30
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 31
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 32
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 33
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 34
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 35
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 36
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 37
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 38
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 39
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 40
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 41
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 42
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 43
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 44
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 45
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 46
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 47
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 48
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 49
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 50
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 51
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 52
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 53
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 54
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 55
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 56
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 57
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 58
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 59
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 60
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 61
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 62
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 63
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 64
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 65
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 66
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 67
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 68
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 69
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 70
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 71
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 72
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 73
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 74
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 75
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 76
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 77
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 78
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 79
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 80
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 81
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 82
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 83
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 84
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 85
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 86
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 87
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 88
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 89
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 90
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 91
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 92
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 93
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 94
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 95
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 96
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 97
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 98
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 99
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 100
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 101
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 102
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 103
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 104
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 105
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 106
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 107
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 108
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 109
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 110
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 111
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 112
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 113
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 114
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 115
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 116
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 117
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 118
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 119
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 120
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 121
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 122
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 123
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 124
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 125
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 126
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 127
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 128
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 129
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 130
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 131
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 132
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 133
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 134
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 135
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 136
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 137
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 138
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 139
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 140
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 141
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 142
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 143
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 144
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 145
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 146
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 147
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 148
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 149
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 150
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 151
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 152
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 153
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 154
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 155
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 156
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 157
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 158
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 159
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 160
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 161
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 162
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 163
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 164
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 165
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 166
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 167
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 168
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 169
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 170
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 171
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 172
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 173
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 174
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 175
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 176
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 177
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 178
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 179
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 180
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 181
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 182
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 183
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 184
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 185
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 186
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 187
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 188
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 189
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 190
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 191
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 192
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 193
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 194
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 195
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 196
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 197
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 198
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 199
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 200
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 201
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 202
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 203
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 204
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 205
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 206
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 207
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 208
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 209
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 210
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 211
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 212
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 213
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 214
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 215
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 216
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 217
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 218
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 219
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 220
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 221
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 222
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 223
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 224
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 225
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 226
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 227
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 228
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 229
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 230
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 231
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 232
Театр моды Стиль. Показ-2021, Фото: 233
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
театр моды Стильпоказотчетный концерт
Место
театр моды Стиль Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле полностью приватизировали «Спецавтохозяйство»
В Туле полностью приватизировали «Спецавтохозяйство»
«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?
«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.