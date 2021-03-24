Под Тулой мужчина пытался убить знакомого

Фото: СУ СКР по Тульской области

Распивали алкоголь и поссорились. Сейчас подозреваемый задержан.

В Ленинском районе 45-летний мужчина подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, 21 марта в селе Зайцево подозреваемый распивал алкоголь в компании 27-летнего знакомого. Мужчины поссорились, и ссора переросла в драку: обвиняемый избил собутыльника, а потом ударил его ножом в грудь.

После этого подозреваемый убежал, а проходивший мимо мужчина вызвал скорую. Врачи спасли жизнь потерпевшего.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.