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Под Тулой мужчина пытался убить знакомого
Фото: СУ СКР по Тульской области

Под Тулой мужчина пытался убить знакомого

Распивали алкоголь и поссорились. Сейчас подозреваемый задержан.

В Ленинском районе 45-летний мужчина подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, 21 марта в селе Зайцево подозреваемый распивал алкоголь в компании 27-летнего знакомого. Мужчины поссорились, и ссора переросла в драку: обвиняемый избил собутыльника, а потом ударил его ножом в грудь.

После этого подозреваемый убежал, а проходивший мимо мужчина вызвал скорую. Врачи спасли жизнь потерпевшего.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:54 0
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