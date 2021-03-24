Сколько детей смогут отдохнуть в тульских лагерях с учетом ковидных ограничений

В этом году в Тульской области летом будут работать 18 загородных лагерей, санатории и пришкольные лагеря. О том, сколько детей смогут отдохнуть в них, рассказал министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.

Работу загородных оздоровительных лагерей Тульской области регламентируют санитарные нормы, установленные Роспотребнадзором. На данный момент действует ограничение количества отдыхающих детей до 50 % общей наполняемости оздоровительного учреждения. Также запрещен отдых детей, проживающих в Тульской области, за пределами региона. Кроме того, под запрет подпадают палаточные лагеря.

— Однако с учетом складывающейся сейчас на территории РФ эпидемиологической ситуации подготовлен проект внесения изменений в данные правила. Он содержит увеличение до 75 % наполняемости лагерей. Также прорабатывается возможность организации отдыха детей за пределами региона, но по согласованию с санитарными врачами и с учетом эпидобстановки в каждом конкретном регионе, — пояснил Андрей Филиппов. — Ожидаем, что в ближайшее время эти изменения утвердят.

Исходя из действующих на данный момент требований предполагается, что оздоровительная кампания охватит около четверти детей (примерно 35 тыс. человек). На проведение летней оздоровительной кампании Тульская область потратит 657 млн рублей, из них 83 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы лагерей.