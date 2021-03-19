Тульская областная клиническая больница получила новый компьютерный томограф

За счет внебюджетных средств в медучреждения Тульской области поступили два современных компьютерных томографа. На одном из них уже начали обследовать пациентов в клинико-диагностическом центре.

256-срезовая система объемной мультиспиральной компьютерной томографии - единственный в регионе аппарат такой мощности. Новое оборудование используется для диагностики сердечно-сосудистых патологий, инсульта, злокачественных опухолей, травм опорно-двигательного аппарата и других заболеваний.

«Новый томограф обеспечивает более щадящий режим оказания медицинской помощи: уменьшает лучевую нагрузку на пациента и сокращает время на диагностику. Благодаря повышенному качеству изображения мы можем выявить даже небольшие опухоли, когда еще нет симптомов заболевания. Еще один плюс аппарата — возможность получения 3D-картинки сердца и сосудов, что ранее было нам недоступно», - сообщила заведующая отделом лучевой диагностики диагностического центра Галина Цкипури.

Ежедневно обследование на новом оборудовании смогут проходить 50-60 пациентов. Направление на компьютерную томографию выдает профильный специалист диагностического центра. Процедура проводится бесплатно. Второй компьютерный томограф на 320 срезов поступит в учреждение в III квартале.

«В прошлом году в клинико-диагностическом центре проведено почти 10 тысяч КТ-исследований на 160-срезовом томографе. Поступление двух новых аппаратов, более мощных и современных, позволит сократить сроки ожидания исследования для пациентов и улучшить доступность медицинской помощи. Мы благодарны Алексею Дюмину за поддержку в развитии диагностической базы центра и возможность работы на мощном, современном оборудовании», - сказала главный врач областной больницы Анна Савищева.