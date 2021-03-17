В Туле Lexus влетел в припаркованную Mazda

Днем 16 марта на улице Оборонной в Туле произошло ДТП. 34-летний водитель Lexus IS 250 врезался в припаркованную Mazda. Водитель Lexus получил различные травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

«Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки). Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!» — напоминает региональная Госавтоинспекция.