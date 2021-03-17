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В Туле Lexus влетел в припаркованную Mazda

В Туле Lexus влетел в припаркованную Mazda

Несмотря на серьезные повреждения авто, в ДТП никто серьезно не пострадал.

Днем 16 марта на улице Оборонной в Туле произошло ДТП. 34-летний водитель Lexus IS 250 врезался в припаркованную Mazda. Водитель Lexus получил различные травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
 
«Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки). Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!» — напоминает региональная Госавтоинспекция.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:28 +4
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