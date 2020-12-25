новости
новости
Регистрация
Житель Богородицка до смерти избил подругу и спрятал труп в овраге
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Богородицка до смерти избил подругу и спрятал труп в овраге

Убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В Богородицке сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Три дня назад в райцентре было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.  

По предварительным данным, днём 15 декабря в одном из домов на ул. Володарского 22- летний местный житель поссорился со своей 28-летней сожительницей и причинил ей телесные повреждения, от которых она скончалась. От трупа злоумышленник избавился, сбросив его в овраг на обочине дороги рядом с деревней Горки.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления, руководитель и следователь местного следственного отдела, а также криминалисты. 

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, обыск по месту жительства обвиняемого, назначены  экспертизы, допрашиваются свидетели, ведётся следствие.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
убийствоуголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут облачными и снежными
Выходные в Тульской области будут облачными и снежными
Ночью тульские улицы будут расчищать 112 единиц спецтехники
Ночью тульские улицы будут расчищать 112 единиц спецтехники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.