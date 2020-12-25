Житель Богородицка до смерти избил подругу и спрятал труп в овраге

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В Богородицке сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Три дня назад в райцентре было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, днём 15 декабря в одном из домов на ул. Володарского 22- летний местный житель поссорился со своей 28-летней сожительницей и причинил ей телесные повреждения, от которых она скончалась. От трупа злоумышленник избавился, сбросив его в овраг на обочине дороги рядом с деревней Горки.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления, руководитель и следователь местного следственного отдела, а также криминалисты.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, обыск по месту жительства обвиняемого, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, ведётся следствие.