Тульская область в лидерах по росту преступлений в интернете и телефонных мошенничеств
Данные за январь показывают увеличение почти в два раза.
Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в течение данного периода было зарегистрировано 37,2 тыс. таких преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД России, сообщает RT.
Из них количество преступлений с использованием сети Интернет выросли на 51,3%, а число преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, – на 39%.
Согласно документу, если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%, то в первом месяце текущего года она увеличилась до 25%.
Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии и составляет 87%. В Севастополе отмечается рост на 77%, в Тульской области — на 71%, в Ленинградской области — на 52,5%, а в Туве — на 24%.