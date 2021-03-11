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Тульская область в лидерах по росту преступлений в интернете и телефонных мошенничеств

Тульская область в лидерах по росту преступлений в интернете и телефонных мошенничеств

Данные за январь показывают увеличение почти в два раза.

Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в течение данного периода было зарегистрировано 37,2 тыс. таких преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД России, сообщает RT.

Из них количество преступлений с использованием сети Интернет выросли на 51,3%, а число преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, – на 39%.

Согласно документу, если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%, то в первом месяце текущего года она увеличилась до 25%.

Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии и составляет 87%. В Севастополе отмечается рост на 77%, в Тульской области — на 71%, в Ленинградской области — на 52,5%, а в Туве — на 24%.

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:41 +3
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