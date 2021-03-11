Тульская область в лидерах по росту преступлений в интернете и телефонных мошенничеств

Данные за январь показывают увеличение почти в два раза.

Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в течение данного периода было зарегистрировано 37,2 тыс. таких преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД России, сообщает RT.

Из них количество преступлений с использованием сети Интернет выросли на 51,3%, а число преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, – на 39%.