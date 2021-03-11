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В Туле водитель с просроченными правами сбил ребенка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле водитель с просроченными правами сбил ребенка

К счастью, мальчик не получил серьезных травм.

10 марта в 8.10 в Туле на ул. Герцена 38-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, сбила ребенка. По предварительным данным, 8-летний мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что у женщины срок действия водительского удостоверения истек.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы, после оказания медицинской помощи он был отпущен.

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