Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле водитель с просроченными правами сбил ребенка
К счастью, мальчик не получил серьезных травм.
10 марта в 8.10 в Туле на ул. Герцена 38-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, сбила ребенка. По предварительным данным, 8-летний мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В УГИБДД по Тульской области отметили, что у женщины срок действия водительского удостоверения истек.
В результате ДТП мальчик получил различные травмы, после оказания медицинской помощи он был отпущен.
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