В Туле водитель с просроченными правами сбил ребенка

Фото УГИБДД по Тульской области.

К счастью, мальчик не получил серьезных травм.

10 марта в 8.10 в Туле на ул. Герцена 38-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, сбила ребенка. По предварительным данным, 8-летний мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что у женщины срок действия водительского удостоверения истек.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы, после оказания медицинской помощи он был отпущен.