В 2020 году в России лишь 18% осужденных коррупционеров получили реальные сроки
За минувший год в РФ было вынесено более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек.
В России в 2020 году почти половина коррупционеров отделалась штрафами, а более трети получили условные сроки, пишут РИА Новости.
– В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы – 35%, к штрафу – 40%. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1318 осужденных в прошлом году была применена конфискация имущества, – сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.
Всего же в прошлом году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.
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