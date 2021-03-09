В тульских колониях запретили свидания из-за коронавируса

Фото из архива Myslo.

В связи с коронавирусными ограничениями в учреждениях УФСИН России по Тульской области – ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4 – приостановлены длительные и краткосрочные свидания. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН. Исключение составляют лица, осуществляющие юридическую помощь и участвующие в судебно-следственных действиях. Также в учреждениях УФСИН ограничены посещения представителями различных органов и организаций, а переводы осужденных в другие учреждения осуществляются с учетом эпидемиологической обстановки.

Свидания с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).

С 17 декабря 2020 года во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешено получение посылок и бандеролей. С 22 января 2021 года сотрудники ФКУ ИК-6 несут службу в штатном режиме.

С 10 февраля 2021 года во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области возобновлен прием передач.

В УФСИН просят с пониманием отнестись к введению ограничений.