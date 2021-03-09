По факту массового поджога автомобилей в Донском возбуждено уголовное дело

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Следователям и оперативникам предстоит выяснить, кто стоит за уничтожением пяти легковушек и восьми микроавтобусов.

В ночь на 8 марта на ул. Новой в Донском произошёл серьёзный пожар – там сгорели сразу 13 машин: Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, «УАЗ», «УАЗ Патриот» и 7 микроавтобусов Ford Transit.

По факту случившегося следственными органами территориального ОМВД России возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Аналогичное дело возбуждено по факту поджога автомобиля 6 марта на Красноармейском проспекте в Туле.