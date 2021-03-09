Тулякам расскажут об установлении и согласовании границ земельных участков
В региональной Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия.
В четверг, 11 марта, года Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей, приуроченную ко Дню работника геодезии и картографии.
Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся требований к установлению и согласованию границ земельных участков. Консультировать жителей будут начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Ирина Мохова и ведущий инженер Ирина Носкова.
Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 по телефону: 8(4872)77-33-17 (добавочные: 2385 и 2325).
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