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Тулякам расскажут об установлении и согласовании границ земельных участков

Тулякам расскажут об установлении и согласовании границ земельных участков

В региональной Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия.

В четверг, 11 марта, года Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей, приуроченную ко Дню работника геодезии и картографии.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся требований к установлению и согласованию границ земельных участков. Консультировать жителей будут начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Ирина Мохова и ведущий инженер Ирина Носкова.

Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 по телефону: 8(4872)77-33-17 (добавочные: 2385 и 2325).

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