Тулякам расскажут об установлении и согласовании границ земельных участков

В четверг, 11 марта, года Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей, приуроченную ко Дню работника геодезии и картографии.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся требований к установлению и согласованию границ земельных участков. Консультировать жителей будут начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Ирина Мохова и ведущий инженер Ирина Носкова.