В Донском на стоянке сгорели 13 авто: полиция выясняет причину пожара

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, пожар на ул. Новой в Донском Тульской области произошел на территории неохраняемой стоянки. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которой предстоит установить все обстоятельства и причину возгорания.

Местные жители считают, что произошедшее — умышленный поджог, связанный с переделом рынка пассажирских перевозок.