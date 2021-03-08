В Донском на стоянке сгорели 13 авто: полиция выясняет причину пожара
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, пожар на ул. Новой в Донском Тульской области произошел на территории неохраняемой стоянки. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которой предстоит установить все обстоятельства и причину возгорания.
Местные жители считают, что произошедшее — умышленный поджог, связанный с переделом рынка пассажирских перевозок.
Напомним, в ночь на 8 марта в Донском Тульской области произошел серьезный пожар. На ул. Новой в микрорайоне Центральный загорелись 13 автомобилей: Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, УАЗ, УАЗ Патриот и еще 7 Ford Transit. Сообщение о пожаре поступило в 03.17.
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