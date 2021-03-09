В Тульской области продлили антиковидные ограничения

Фото из архива MySlo

Согласно тексту документа, в Тульской области до 25 марта продлевается режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. До той же даты будут «заморожены» социальные проездные.

При этом сделано послабление для работодателей в части обязательного перевода части сотрудников на удалённую работу – вместо 30% от общей численности коллектива этот показатель снижен до 10%.