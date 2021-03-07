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Юные тульские фигуристы привезли награды из столицы
Фото из архива спортсменов.

Юные тульские фигуристы привезли награды из столицы

2-6 марта 2021 года в Москве прошли Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова» по фигурному катанию.

Тульскую область на соревнованиях представляли два участника Евгений Зенкин и Ксения Зевахина, учащиеся Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва города Тулы.

Евгений Зенкин, выступая в разряде «кандидат мастера спорта» завоевал серебренную медаль Всероссийских соревнований. Ксения Зевахина, выступая по программе мастеров спорта, заняла 5 место из 18 участниц, сильнейших фигуристок России.

Подготовила спортсменов тренер Ирина Назарова.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:07 +4
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