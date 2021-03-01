Фото МЧС.
При пожаре в селе Пришня под Тулой погиб человек
Дом загорелся рано утром 1 марта.
Сигнал о пожаре поступил в МЧС 1 марта 2021 года в 5.50. Загорелся жилой дом на ул. Л. Толстого в селе Пришня Щекинского района. На место происшествия направили два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 6.20.
В МЧС отметили, что при пожаре пострадал человек.
UPD. Новость обновлена. По информации на 8.11, на пожаре погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливается.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля жилого дома.
Причина пожара устанавливается.
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