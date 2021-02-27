В Туле будут судить мужчину, который застрелил знакомого и скрывался 20 лет

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Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенного более 20 лет назад. По версии следствия, в 1999 году обвиняемый насильно вывез потерпевшего на участок неподалеку от проходной полигона Тульского высшего артиллерийского инженерного училища. Конфликт произошел из-за денег.

Во время выяснения отношений злоумышленник решил расправиться со своим оппонентом. В качестве оружия он использовал револьвер образца конца XIX века, из которого выстрелил жертве сначала в предплечье, а затем в затылок.

После убийства мужчина скрылся и через некоторое время покинул территорию Российской Федерации. Он долго находился в международном розыске и только в сентябре 2019 года был задержан на территории Норвегии.

«В ходе расследования следователями СК выполнен большой объем работы по выявлению и фиксации доказательств совершенного преступления и причастности обвиняемого лица, проведено восемь сложных судебных экспертиз. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины будет направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.