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В Туле будут судить мужчину, который застрелил знакомого и скрывался 20 лет
Подозреваемого задержали в Норвегии.
Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенного более 20 лет назад. По версии следствия, в 1999 году обвиняемый насильно вывез потерпевшего на участок неподалеку от проходной полигона Тульского высшего артиллерийского инженерного училища. Конфликт произошел из-за денег.
Во время выяснения отношений злоумышленник решил расправиться со своим оппонентом. В качестве оружия он использовал револьвер образца конца XIX века, из которого выстрелил жертве сначала в предплечье, а затем в затылок.
После убийства мужчина скрылся и через некоторое время покинул территорию Российской Федерации. Он долго находился в международном розыске и только в сентябре 2019 года был задержан на территории Норвегии.
«В ходе расследования следователями СК выполнен большой объем работы по выявлению и фиксации доказательств совершенного преступления и причастности обвиняемого лица, проведено восемь сложных судебных экспертиз. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины будет направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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