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В Узловой вынесли приговор убийце редактора газеты

В Узловой вынесли приговор убийце редактора газеты

28-летний мужчина в суде утверждал, что зарезал Сергея Ванеева из-за его «навязчивости».

Узловский городской суд вынес приговор в отношении 28-летнего Ивана Будника. Мужчина обвинялся в угоне автомобиля и убийстве.

Судом установлено, что 5 декабря 2020 года 54-летний редактор газеты  «Знамя. Узловский район» Сергей Ванеев был в общежитии - в гостях у Будника. Мужчины выпили и поссорились, после чего обвиняемый ударил журналиста ножом в грудь. На даче показаний Будник заявлял, что ударил Ванеева из-за его «навязчивых приставаний».

После удара, Иван отправился в соседнюю квартиру, где заявил хозяйке, «тут человек умирает, надо позвонить». Женщина вызвала скорую и полицию. Спасти Ванеева не удалось – он умер на месте происшествия.

Кроме этого, в ноябре 2020 года Будник, будучи пьяным, угнал у знакомого машину и попал на ней в ДТП.
 
Решением суда, по совокупности преступлений, Ивану Буднику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:08 +4
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