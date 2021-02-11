Убийство редактора в Узловой: подозреваемый просил вызвать жертве скорую

Сергея Ванеева зарезали 5 декабря 2020 года. Уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве передано в суд.

В Узловой 28-летний местный житель обвиняется в убийстве и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, 5 декабря прошлого года 54-летний редактор газеты «Знамя. Узловский район» Сергея Ванеев был в гостях у пьяного обвиняемого . Мужчины поссорились, и обвиняемый ударил журналиста ножом в грудь. Затем он отправился в соседнюю квартиру, где заявил хозяйке, «тут человек умирает, надо позвонить». Женщина вызвала скорую и полицию. Спасти Ванеева не удалось – он умер на месте происшествия.

Кроме этого, установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, будучи пьяным, угнал у знакомого машину и попал на ней в ДТП.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.