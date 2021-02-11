новости
новости
Регистрация
Убийство редактора в Узловой: подозреваемый просил вызвать жертве скорую

Убийство редактора в Узловой: подозреваемый просил вызвать жертве скорую

Сергея Ванеева зарезали 5 декабря 2020 года. Уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве передано в суд.

В Узловой 28-летний местный житель обвиняется в убийстве и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

По предварительным данным, 5 декабря прошлого года 54-летний редактор газеты  «Знамя. Узловский район» Сергея Ванеев был в гостях у пьяного обвиняемого . Мужчины поссорились, и обвиняемый ударил журналиста ножом в грудь. Затем он отправился в соседнюю квартиру, где заявил хозяйке, «тут человек умирает, надо позвонить». Женщина вызвала скорую и полицию. Спасти Ванеева не удалось – он умер на месте происшествия.

Кроме этого, установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, будучи пьяным, угнал у знакомого машину и попал на ней в ДТП.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:23 +3
Другие статьи по темам
Прочее
УзловаяубийствоСергей Ванеевпроисшествиякриминал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» приглашает юных футболистов на просмотр в академию
«Арсенал» приглашает юных футболистов на просмотр в академию
В Туле задержан уголовник, напавший с ножом на женщину в лифте
В Туле задержан уголовник, напавший с ножом на женщину в лифте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.