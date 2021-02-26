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23 Февраля позади, пора готовить подарки на 8 Марта

23 Февраля позади, пора готовить подарки на 8 Марта

Пожалуй, сейчас уже мало таких людей, кого бы не охватила праздничная эйфория в преддверии Международного женского дня.

Вместе с Tele2 мы составили дайджест, который поможет определиться с самым важным атрибутом предстоящих событий – подарком.

Что говорят опросы

По данным исследований, в этом году женщины более креативно отнеслись к выбору презентов. Вопреки стереотипам, они не вручали вторым половинам носки и пену для бритья. Многие дамы подарили впечатления – совместный поход в ресторан, заезд на аттракционах и т.д. Тогда как мужчины всё же предпочтут традиционный подход: 58% купят цветы, конфеты или косметику. Возможно, пора задуматься и отойти от стандартных подарков, заменив их на совместный поход в театр, квест-комнату или даже в батутный центр.

Digital в тренде

Шопинг в интернете – это модная и удобная тема. Когда с направлением идей для подарка определились, смело покупайте сертификат в подходящий маркетплейс, магазин или ресторан.

Будьте уверены – такой подарок придется очень кстати. А уж его получатели сами разберутся, что конкретно они приобретут.

На заметку: помощником в интернет-покупках станет Tele2. Во-первых, стабильный интернет оператора доступен почти в любой точке нашей области – даже в лесу и на даче. А значит, воспользоваться сертификатом близкий человек сможет сразу же, в том числе в загородной праздничной поездке.

Во-вторых, оператор позаботился о кешбэке и начислит на номер телефона до 10% от покупок в популярных магазинах. Список партнеров размещен в разделе «Больше» на сайте и в приложении Tele2.

А еще больше можно?

В Tele2 с уверенностью отвечают – можно. Программа лояльности «Больше» включает как кешбэк, так и подарки, и значительные скидки. Клиентам достаточно выбрать интересующее предложение, кликнуть на кнопку «Получить промокод» и далее предъявить его в магазине или кафе.

Например, сейчас по промокодам от Tele2 абонентам вручат ювелирные украшения, электронные книги, детские игрушки и многое другое. Также доступны приятные скидки от крупных сетевых ретейлеров.

Ну а в завершение материала мы желаем вам удачно провести праздники в компании с самыми близкими. А мы всегда будем рядом.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:02 −3
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