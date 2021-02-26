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14 ножевых за замечание: в Донском осудили мужчину, убившего приятеля

14 ножевых за замечание: в Донском осудили мужчину, убившего приятеля

Ранее судимый гражданин вывел из квартиры знакомого, с которым поссорился, и 14 раз ударил его ножом.

В Донском 48-летний местный житель признан виновным в убийстве.

Судом установлено, что 2 октября прошлого года обвиняемый, ранее судимый за убийство, сопряженное с изнасилованием, распивал алкоголь дома у знакомой. Чуть позже к ним присоединились еще двое товарищей, один из которых сделал обвиняемому замечание: мол, он плохо обращается с хозяйкой квартиры.

Обвиняемый вызвал товарища на лестничную клетку поговорить «по-мужски», после чего нанес ему не менее 14 ударов ножом в шею и голову. От полученных ранений 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:40 +1
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