Пьяный туляк пришел в магазин поспать

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, и на него пришлось надеть наручники.

Днем 25 февраля в один из магазинов на пр. Ленина в Туле вошел нетрезвый покупатель. Спустя некоторое время продавцы обнаружили, что мужчина собирается лечь спать, и поэтому нажали кнопку вызова вневедомственной охраны.

Когда на место приехали сотрудники Росгвардии, пьяный отреагировал на их появление нецензурными словами, отказывался покидать магазин и сопротивлялся. Стражам порядка пришлось надеть на него наручники.

Мужчину доставили в райотдел, на него будет составлен административный протокол.