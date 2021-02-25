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Пьяный туляк пришел в магазин поспать

Пьяный туляк пришел в магазин поспать

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, и на него пришлось надеть наручники.

Днем 25 февраля в один из магазинов на пр. Ленина в Туле вошел нетрезвый покупатель. Спустя некоторое время продавцы обнаружили, что мужчина собирается лечь спать, и поэтому нажали кнопку вызова вневедомственной охраны.
 
Когда на место приехали сотрудники Росгвардии, пьяный отреагировал на их появление нецензурными словами, отказывался покидать магазин и сопротивлялся. Стражам порядка пришлось надеть на него наручники.
 
Мужчину доставили в райотдел, на него будет составлен административный протокол.
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