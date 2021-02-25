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Щекинские каратисты завоевали 10 медалей на международном турнире EurAsia Cup

Щекинские каратисты завоевали 10 медалей на международном турнире EurAsia Cup

Поздравляем наших спортсменов!

С 20 по 24 февраля в городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан проходил международный турнир по каратэ EurAsia Cup. На соревнования съехались 1500 каратистов из 35 регионов страны.
 
Третий год подряд в турнире принимают участие спортсмены из Тульской области. Честь нашего региона в этот раз защищали совсем юные бойцы из Щекино: 10-летняя Александра Савонова, 11-летний Андрей Ляхов и 13-летний Саро Арутюнян.
 
 
Каратэ – универсальный вид спорта, где спортсмены могут показать себя не только в поединках кумитэ, но и в технической части – ката. Команда Тульской области – одна из немногих в стране, которая участвует в обоих видах соревнований.
 
Наши ребята были заявлены в десяти категориях, в каждой из которых  завоевали медали. По словам руководителя Федерации каратэ Вугара Ахмедова, впереди у наших спортсменов первенство России и ЦФО.
 
– Я ждал от своих воспитанников хорошего результата, мы долго готовились, — говорит тренер тульской сборной. — Условия были не самые легкие: перелет, смена часовых поясов, отсутствие родителей и болельщиков, немалое количество соперников. Но результат превзошел все ожидания. Впервые за последние три года мы не отдали соперникам ни одной категории!
 
Комплект медалей в копилку сборной области принесла Александра Савонова. Андрей Ляхов завоевал золото и серебро в категории среди 11-летних спортсменов и точно такой же результат он показал среди спортсменов 12 лет. Саро Арутюнян добыл два золота и серебро.
 
 
Причину успеха ребята и их тренеры видят в ежедневной и качественной подготовке, постоянном усовершенствовании тренировочного процесса. Федерация каратэ Тульской области регулярно проводит учебно-тренировочные сборы с привлечением лучших специалистов из мира каратэ.
 
27-28 февраля ребята отправятся в подмосковный Дзержинский, чтобы потренироваться у заслуженного мастера спорта России по каратэ Александра Герунова.
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Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 1
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 2
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 3
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 4
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 5
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 6
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 7
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 8
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 9
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 10
Международный турнир по каратэ EurAsia Cup, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:45 +4
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