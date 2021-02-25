Щекинские каратисты завоевали 10 медалей на международном турнире EurAsia Cup

С 20 по 24 февраля в городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан проходил международный турнир по каратэ EurAsia Cup. На соревнования съехались 1500 каратистов из 35 регионов страны.

Третий год подряд в турнире принимают участие спортсмены из Тульской области. Честь нашего региона в этот раз защищали совсем юные бойцы из Щекино: 10-летняя Александра Савонова, 11-летний Андрей Ляхов и 13-летний Саро Арутюнян.

Каратэ – универсальный вид спорта, где спортсмены могут показать себя не только в поединках кумитэ, но и в технической части – ката. Команда Тульской области – одна из немногих в стране, которая участвует в обоих видах соревнований.

Наши ребята были заявлены в десяти категориях, в каждой из которых завоевали медали. По словам руководителя Федерации каратэ Вугара Ахмедова, впереди у наших спортсменов первенство России и ЦФО.

– Я ждал от своих воспитанников хорошего результата, мы долго готовились, — говорит тренер тульской сборной. — Условия были не самые легкие: перелет, смена часовых поясов, отсутствие родителей и болельщиков, немалое количество соперников. Но результат превзошел все ожидания. Впервые за последние три года мы не отдали соперникам ни одной категории!

Комплект медалей в копилку сборной области принесла Александра Савонова. Андрей Ляхов завоевал золото и серебро в категории среди 11-летних спортсменов и точно такой же результат он показал среди спортсменов 12 лет. Саро Арутюнян добыл два золота и серебро.

Причину успеха ребята и их тренеры видят в ежедневной и качественной подготовке, постоянном усовершенствовании тренировочного процесса. Федерация каратэ Тульской области регулярно проводит учебно-тренировочные сборы с привлечением лучших специалистов из мира каратэ.

27-28 февраля ребята отправятся в подмосковный Дзержинский, чтобы потренироваться у заслуженного мастера спорта России по каратэ Александра Герунова.