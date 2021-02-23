Труп на обочине под Тулой: подозреваемый в убийстве задержан

По предварительным данным, конфликт между двумя мужчинами случился на фоне алкогольного и наркотического опьянения.

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 49-летнего мужчины. Напомним, тело убитого обнаружили накануне на обочине дороги в Щекинском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

- Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в непрерывном режиме проводились мероприятия, направленные на установление причастного к данному преступлению лица. Допрошены многочисленные свидетели, по изъятым следам биологического происхождения назначены генетические экспертизы. Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанного преступления, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Тульской области. — Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Myslo стали известны некоторые подробности происшествия. По нашей информации, убийца и жертва выпивали алкоголь и употребляли растительные наркотики, затем поехали на автомобиле за добавкой. Но в дороге между ними произошла ссора, мужчины вышли из машины и стали разбираться. В ходе разборок один сильно избил другого руками и ногами, а затем битой. Злоумышленник уехал, оставив приятеля умирать на обочине.

Позже труп мужчины нашли жители одной из деревень и сообщили в полицию.