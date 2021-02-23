Ралли-спринт, метание блинов и богатырские игры: на Куликовом поле отметили День защитника Отечества

Фото Романа Солопова.

В третий раз Тульская федерация автомобильного спорта выбрала Куликово поле для проведения соревнований на Кубок по ралли-спринту. 22 февраля на старт у музейного комплекса в Моховом вышли 34 экипажа. Участники на отечественных и зарубежных автомобилях и квадроциклах должны были дважды преодолеть шестикилометровую трассу и показать лучшее время.

В основном, за рулем были мужчины, но среди заявившихся участников оказались и женщины. Одни проходили трассу на месте второго пилота, две представительницы прекрасной половины человечества сели за руль своего железного коня. Единственным юниором соревнований стала семнадцатилетняя Екатерина Карева.

В одно время с гонкой в музейном комплексе в Моховом развернулись сельские состязания. В метании копий-сулиц, стрельбе из лука, поединке на мягких мечах среди мужчин выбирали богатыря года.

Вместе с ними каждый мог научиться метать блины в печь и сбивать городки. А любимая зимняя игра страны вновь трансформировалась в хоккей с метлами. Орудуя хозяйственным инструментом, команды стремились забить мяч в ворота противника.

Победители этих веселых соревнований могли посетить музей Куликовской битвы, пострелять в средневековом тире и отведать богатырской трапезы.

В рамках специальной программы для туристов в этом году угощали кашей из полбы, выращенной на Куликовом поле, мясом, приготовленным на вертеле, и горячим чаем из степных трав.

Заведующий музейным комплексом «Куликово поле» в Моховом Олег Вронский прокомментировал: