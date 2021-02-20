новости
новости
Регистрация
На Куликовом поле пройдёт фотоохота на птиц
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

На Куликовом поле пройдёт фотоохота на птиц

Понаблюдать за пернатыми обитателями музея-заповедника можно будет 7 и 8 марта.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 7 и 8 марта приглашают всех на бёрдинг-ралли «Под крылом зимняка». Участники прикоснутся к удивительному миру птиц, смогут запечатлеть пернатых на память и научатся их определять.

Знакомство с птицами состоится в формате экологичной фотоохоты. Принять участие в ней смогут команды любителей орнитологии и фотографии с автомобилем. Маршрут выстроен по дорогам общего пользования и будет проходим для любого транспорта.

Участники бёрдинг-ралли проедут по памятным местам музея-заповедника, расположенного на стыке Кимовского и Куркинского районов Тульской области, и по краю захватят границу Липецкой области. Главная задача команды – за отведенное время пройти маршрут, отмечаясь на контрольных пунктах, сфотографировать как можно больше видов птиц и правильно их определить.

В дни соревнований можно будет встретить до 50 видов птиц. Это постоянные обитатели Куликова поля, не покидающие его просторов зимой: синицы, воробьи, щеглы поползни, пищухи, куропатки, зимняки, клесты, свиристели.

– В относительно тихий орнитологический сезон можно встретить даже редких обитателей Куликова поля из Красной книги Тульской области – белоспинного дятла, зимородка, а если очень повезет, и редких краснокнижников России, – говорит научный сотрудник отдела природы музея-заповедника «Куликово поле» Ангелина Гудовичева. – Недавно наш коллега Михаил Исаматов поймал в объектив фотоловушки настоящего золотого орла – молодого беркута, охраняемого на всей территории России. Эта птица не гнездилась в лесах Тульской области с 19 века!

Заявки на участие в бёрдинг-ралли принимаются до 25 февраля. Подробности можно найти здесь, а связаться с организаторами – по телефонам: 8(910)469-14-45, 8(916)952-35-54 и электронной почте: gorelovanina@mail.ru.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
Бёрдинг-раллифотоохотафотографирование птицмузей-заповедник Куликово поле
Место
Тульская областьКуликово поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россия зарегистрировала тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса
Россия зарегистрировала тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса
За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 2 млн рублей
За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 2 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.