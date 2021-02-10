новости
новости
Регистрация
В Туле полиция нашла у наркоторговцев почти три кило запрещенных веществ
Фото: УМВД России по Тульской области

В Туле полиция нашла у наркоторговцев почти три кило запрещенных веществ

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

Тульские полицейские задержали четверых уроженцев ближнего зарубежья, которым вменяют попытку сбыта героина. Наркоторговцев вычислили благодаря оперативной разработке регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России.
 
Сначала стражи порядка установили лидера группы. Тот получал крупные партии наркотика, а затем вместе с сожительницей расфасовывал его у себя дома.
 
 
«За лидером было организовано наблюдение. 46-летний мужчина был задержан возле своего дома после того, как сделал две закладки. Чуть позже возле тайников были задержаны двое «мелкооптовых» сбытчиков в возрасте 20 и 22 лет. Из каждой закладки оперативники изъяли по 30 свертков с наркотиками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Также задержали и сожительницу лидера. В квартире криминальной парочки нашли крупную партию героина. Всего из незаконного оборота изъято почти 3 килограмма запрещенных веществ.
 
В отношении лидера и его сожительницы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а в отношении их подельников – по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
 
В рамках расследования будут установлены все детали незаконной деятельности подозреваемых.
 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
наркотикираспространение наркотиковкриминал
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Новомосковска предстанет перед судом за убийство знакомого
Житель Новомосковска предстанет перед судом за убийство знакомого
Жительницу Заокского района осудили за убийство племянника
Жительницу Заокского района осудили за убийство племянника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.