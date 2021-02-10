В Туле полиция нашла у наркоторговцев почти три кило запрещенных веществ

Фото: УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские задержали четверых уроженцев ближнего зарубежья, которым вменяют попытку сбыта героина. Наркоторговцев вычислили благодаря оперативной разработке регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России.

Сначала стражи порядка установили лидера группы. Тот получал крупные партии наркотика, а затем вместе с сожительницей расфасовывал его у себя дома.

«За лидером было организовано наблюдение. 46-летний мужчина был задержан возле своего дома после того, как сделал две закладки. Чуть позже возле тайников были задержаны двое «мелкооптовых» сбытчиков в возрасте 20 и 22 лет. Из каждой закладки оперативники изъяли по 30 свертков с наркотиками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Также задержали и сожительницу лидера. В квартире криминальной парочки нашли крупную партию героина. Всего из незаконного оборота изъято почти 3 килограмма запрещенных веществ.

В отношении лидера и его сожительницы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а в отношении их подельников – по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

В рамках расследования будут установлены все детали незаконной деятельности подозреваемых.