Жительницу Заокского района осудили за убийство племянника

В Заокском 48-летняя женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 28 октября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь с племянником. Они поссорились, и женщина несколько раз ударила 34-летнего родственника ножом.

Скорую потерпевшему не вызывали, и на следующий день он умер от полученных повреждений.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.