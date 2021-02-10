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Жительницу Заокского района осудили за убийство племянника

Жительницу Заокского района осудили за убийство племянника

Родственники напились, и женщина ударила потерпевшего ножом.

В Заокском 48-летняя женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 28 октября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь с племянником. Они поссорились, и женщина несколько раз ударила 34-летнего родственника ножом. 
 
Скорую потерпевшему не вызывали, и на следующий день он умер от полученных повреждений.
 
Решением суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:31 +3
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