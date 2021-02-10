Житель Новомосковска предстанет перед судом за убийство знакомого

В Новомосковске 35-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего , сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, вечером 19 декабря прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов на ул. Олимпийской в ходе ссоры избил знакомого. Мужчина наносил удары руками, а также обухом топора по голове. 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрению по существу.





