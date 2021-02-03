Пятилетка губернатора: мнения туляков

Пять лет назад губернатором Тульской области стал Алексей Дюмин. Сначала назначенным врио, потом победил на выборах.

Что изменилось за это время? Мы спросили известных туляков.

Николай Воробьев,

секретарь регионального отделения партии

«Единая Россия», председатель Тульской областной Думы:

– Самым главным итогом пяти лет работы Алексея Дюмина на посту главы региона, на мой взгляд, стало формирование у граждан доверия к власти. Достаточно вспомнить 2016 год, когда в рекордно короткие сроки с нуля было построено Суворовское училище. После этого даже самые, на первый взгляд, невероятные и масштабные проекты уже не казались невыполнимыми. Казанская набережная, Тульский кремль, города Засечной черты, Музейный квартал – колоссальные изменения происходят у нас на глазах и вселяют веру в то, что даже самые амбициозные цели – дости­жимы.

Многомиллиардные инвестиции, которые губернатор привлекает в регион, обеспечивают финансовую стабильность области и работают на будущее тульского края. А это значит, можно уверенно говорить о выполнении всех социальных обязательств перед людьми.

Как лидер регионального отделения политической партии могу сказать, что эти пять лет стали временем максимально эффективного сотрудничества органов исполнительной власти и политических объединений. «Единая Россия» приняла участие в самых разных проектах, инициированных губернатором, в том числе в благоустройстве общественных территорий и ремонте сельских ФАПов.

Николай Петрунин,

депутат Госдумы от Тульской области, зампред комитета по энергетике, член фракции «Единая Россия»:

– За пять лет регион сделал мощный скачок в своем развитии, и сегодня губернатору и жителям Тульской области есть чем гордиться: особая экономическая зона «Узловая» входит в число сильнейших по инвестиционной активности резидентов; завершено строительство и начат выпуск автомобилей китайского автозавода; запущен новый металлургический завод «Тулачермет-Сталь», разработаны и реализуются целевые программы ремонта мостов и модернизации системы водоснабжения, приводятся в порядок дороги, завершено строительство второй очереди Восточного обвода, построены новые автовокзалы, успешно развивается агропромышленный комплекс, ускоренными темпами ведется развитие территорий. В минувшем году Тульская область заняла третье место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

Секрет успешной работы главы региона прост: Алексею Геннадьевичу удалось объединить вокруг себя неравнодушных и активных граждан в единую команду, направить общие усилия на созидание, развитие и процветание края.

Владимир Афонский,

зам­пред комитета Госдумы по транспорту и строительству:

– Наш регион который год подряд находится в лидерах по реализации нац­проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году все запланированные работы по ремонту дорог полностью выполнены. По нацпроекту БКАД отремонтировано 147 км дорог, в рамках госзадания – 250 км. 57 км дорог получили освещение. В этом году в Тульской области отремонтируют 333 км дорог, еще почти 100 км восстановят по нацпроекту. Глава региона стал инициатором строительства второй очереди Восточного обвода. Дорогу открыли в 2020 году.

Алексей Геннадьевич привлекает и дополнительные ресурсы для улучшения транспортной доступности в регионе. Так, по договоренности с Министерством обороны РФ военнослужащие в рамках тактико-специальных учений только в 2020 году безвозмездно возвели в регионе 10 мостов. А всего за последние два года их силами построено 19 мостовых переходов в 47 населенных пунктах, которыми теперь пользуются более 20 тысяч жителей. Хорошая дорожная сеть важна для экономического развития региона, для каждого жителя. Губернатор дер­жит этот вопрос на особом контроле.

Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:

– С первых дней своего назначения на должность Алексей Дюмин уделяет пристальное внимание предприятиям военно-промышленного комплекса, много делает для их поддержки, что дало региону новый импульс развития. Тульская область – в лидерах среди регионов по росту индекса промышленного производства, в 2020 году он составил 112,4% к уровню 2019 года.

В сложный период борьбы с пандемией под руководством губернатора область быстро перестроилась на эффективную работу в новых условиях – перепрофилированы медучреждения, налажен выпуск средств защиты и пр. Алексею Дюмину удалось выстроить тонкий баланс ограничительных мер и при этом не остановить работу предприятий ОПК, сохранить работающую экономику.

Алексей Геннадьевич со своей командой работал над программой развития региона «Земля силы и талантов». Благодаря усилиям губернатора она была воплощена в жизнь, и все мы видим глобальные изменения вокруг.

Отмечу особо комплекс мероприятий, приуроченных к 500-летию возведения Тульского кремля. Императорский Тульский оружейный завод, выходя своим парадным фасадом на Тульский кремль, стал активным участником проекта. Также Алексей Геннадьевич уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. Одним из важных событий не только для Тулы, но и для всей области стало открытие Ледового дворца.

Борис Сокол,

президент химической компании «Щекиноазот»:

– Компания «Щекиноазот» на протяжении последних лет уверенно идет по пути инновационного и технологического развития. Всем нашим планам было суждено сбыться только при содействии правительства региона и лично губернатора А. Г. Дюмина. Именно это дает нам уверенность в завтрашнем дне. Участие «Щекиноазота» в программах промышленного развития Тульской области помогает нам успешно реализовывать социальные программы в Щекинском районе, в Туле. Здесь речь, в том числе, и о возрождении Платоновского парка, и о строительстве Ледового дворца. Эти проекты поддержаны главой региона. Мы взяли на себя ряд действительно серьезных обязательств и будем их выполнять.

Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ:

– Тульская область была, есть и будет сердцем и душой оборонной промышленности России. Очень важно, что в развитии предприятий ОПК чувствуется высокая заинтересованность губернатора Дюмина. Под руководством Алексея Геннадьевича в регионе реализуется социально-экономический и военно-промышленный потенциал, что говорит о стабильной государственной поддержке оборонной промышленности. По структуре экономики Тульская область может претендовать на неформальный титул «промышленная столица России».

Хочется подчеркнуть, как своевременно, активно и результативно Тульская область под руководством Алексея Геннадьевича участвовала и продолжает участвовать в организации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Очень важно и то, что сами жители Тульской области видят все позитивные перемены. В регионе продолжается строительство спортивных объектов, детских садов, дорог, благоустраиваются парки и скверы.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Уверен, что Тульская область проявит себя с самой лучшей стороны.

Юрий Волченков,

заместитель генерального директора – директор «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго»:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас от имени коллектива «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» и от себя лично в связи с пятилетием деятельности в должности губернатора Тульской области. Вы стали инициатором преобразований в социально-экономической сфере региона, гарантом политической стабильности, делового подхода и сотрудничества в решении текущих и перспективных задач. Ваш профессионализм, организаторские способности, принципиальность, умение сплотить вокруг себя людей и объединить их в высококвалифицированную команду направлены на достижение новых целей, осуществление масштабных планов и добрых надежд. Убежден, что и в дальнейшем плодотворное сотрудничество руководства Тульской области и «Тулэнерго» будет способствовать укреплению потенциала российской электроэнергетики, обеспечению стабильной и надежной работы тульского электросетевого комплекса – на благо потребителей региона! Желаю Вам здоровья, тепла и света, семейного благополучия, оптимизма, успехов в работе. Пусть Вас всегда окружают верные друзья, а удача сопутствует во всех делах!

Михаил Грязев,

ректор ТулГУ:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Поздравляю Вас с пятилетием работы в Тульской области! Эти годы – особый период для Тульского государственного университета. Взаимодействуя с Вами и правительством региона, вуз находит поддержку по всем вопросам, и это придает нам сил и уверенности в зав­трашнем дне. Назову лишь некоторые достижения. Возрождение военного образования в ТулГУ. Получение статуса опорного вуза и реализация программы развития. Создание научно-производственной роты и научной роты в технополисе «Эра». Стратегическое взаимодействие с Тульским суворовским военным училищем и центром образования №58, созданными по Вашей инициативе. Важнейшим событием стало создание научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» и Инновационного центра «Композитная долина», в работе которых ТулГУ принимает непосредственное участие. Это проекты будущего, призванные надолго обеспечить научно-технологический задел в регионе. Ещё раз искренне благодарю Вас за поддержку инициатив университета, внимание к развитию системы образования и подготовки кадров. Мы работаем в русле общих интересов и целей развития Тульской области и нашей страны!

Владимир Панин,

ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

– За пять лет Тульская область сильно изменилась. В регионе появились новые школы и детские сады, создаются профильные классы, разрабатываются специальные программы подготовки, «Точки роста», развивается дополнительное образование – технопарки, «Кванториум», «IT-куб», центры одаренных детей. Это формирует в детях желание развиваться в понравившейся профессии и с юных лет приобретать необходимые компетенции. Именно из таких детей потом и вырастают настоящие профессионалы!

Большое внимание уделяется развитию науки. Улучшилась подготовка кадров для наукоемких производств и промышленности региона, реализуется большое число передовых научно-исследовательских проектов, поддерживаемых правительством Тульской области.

В этом году в регионе создается научно-образовательный центр «ТулаТЕХ». В его основу легли направления, обеспечивающие технологическое лидерство в перспективных для Тульской области сферах: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, производство и утилизация композитных материалов, органический и биоорганический синтез, мониторинг и контроль состояния окружающей среды.

Без поддержки губернатора Тульской области реализовать этот и другие масштабные проекты не получилось бы.

Мы благодарны Алексею Геннадьевичу Дюмину за высокий вклад в развитие образования и науки в регионе!

Михаил Владиславович Тарарыков,

управляющий Тульским филиалом

АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», вице-президент:

– За последние пять лет под руководством губернатора А. Г. Дюмина Тульская область значительно усилила свои позиции во всех направлениях. В экономическом плане регион не просто подтянулся, а устойчиво закрепился в лидерах, став одним из наиболее инвестиционно привлекательных в России.

Среди наиболее важных проектов региона – особая экономическая зона «Узловая», одна из самых эффективных во всей стране. Число ее резидентов уже достигло 18, открываются новые производства. Территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» и «Алексин» пополняются новыми резидентами. В 2020 году стартовала вторая очередь проекта Haval.

Радует, что губернатор не останавливается на достигнутом, постоянно повышая планку для профильных министерств. Но важно не только составить план и поставить задачи, но и системно контролировать их исполнение. И у главы региона подход именно такой. Поэтому в результатах работы губернатора и его команды мы уверены.

От лица банка хотелось бы выразить Алексею Геннадьевичу признательность за весомый вклад в развитие нашей области и пожелать дальнейших успехов в работе на благо жителей региона и страны в целом.

Николай Афанасьев,

генеральный директор АО «Внешстрой»:

– Качество жизни в регионе складывается из многих факторов. Это и развитие дорожной сети, и современные образовательные учреждения, спортивные объекты и комфортные условия проживания, и многое другое. Каждому из них губернатор Алексей Дюмин уделяет повышенное внимание. Что касается строительной отрасли, то в регионе активно реализуется множество профильных программ. Ведется переселение из ветхого и аварийного жилья. Наша компания принимает активное участие в реализации многих социальных программ. За пять лет, в том числе благодаря поддержке губернатора, мы построили в Туле и области 120 000 кв. м жилья. Из них около половины – по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В 2018 году в Донском построили дет­ский сад на 229 мест, возвели четыре инфраструктурных объекта водоснабжения и канализования, сейчас ведутся работы на пятом. Мы понимаем, что качественное жилье и коммунальная инфраструктура позволяют создавать семьи, рожать детей, быть уверенными в завтрашнем дне. Убеждены, что дальше – новые вершины и новые победы! Именно этого мы желаем губернатору Алексею Дюмину.

Олег Моргунов,

коммерческий директор ГК «Владар»:

– За пять лет Тульская область и Тула сильно изменились. По роду деятельности бываю во многих регионах и вижу – Тула стала действительно современным комфортным городом, уютным и стильным. Я много провожу времени за рулем и особо отмечу новый подход к ремонту и строительству дорог – комплексный, с привлечением передового опыта и технологий. Событием для всего города стало открытие второй очереди Восточного обвода. Этого мы ждали больше десяти лет. Прекрасная хорошо освещенная дорога на Москву – за два часа попасть в столицу для туляков стало привычным.

Алексей Дюмин обратил внимание на многие давние проблемы региона, в том числе на заброшенный центр города. Еще пять лет назад никто не верил, что в Туле будет своя набережная, пешеходная улица с красивыми историческими особняками, Музейный квартал с гостиницами и уютными кафе. А теперь без всего этого великолепия Тулу трудно представить. Губернатор сумел привлечь меценатов и спонсоров для воплощения многих интересных проектов в регионе не только в области культуры, но и спорта, туризма, социальной инфраструктуры.

Алексей Евгеньевич Артёмов,

генеральный директор охранного холдинга «БАРС»:

– Безопасность – ключ к стабильности и устойчивому развитию региона. И Тульская область в этом плане в надежных руках. Благодаря поддержке Алексея Геннадьевича Дюмина Тульская область за пять лет существенно улучшила свои показатели. Важно, что эти изменения заметил каждый житель региона. Так, обновлена большая часть подвижного состава общественного транспорта, что гарантирует безопасность пассажиров. Много внимания главой региона уделяется состоянию дорог и качеству работ подрядчиков. В Туле и области устанавливаются умные светофоры, которые помогают снизить аварийность на дорогах.

Большой объем средств, в том числе федеральных, привлечен усилиями Алексея Дюмина в сферу здравоохранения. Благодаря своевременно принятым решениям удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции. Построены корпуса детской областной больницы, перинатального центра, во многих медучреждениях обновлено диагностическое оборудование.

Продолжена реализация программы расселения аварийных домов, замены лифтов, модернизации объектов ЖКХ, что также обеспечивает безопасность каждого жителя региона.

Наша компания поздравляет Алексея Геннадьевича с пятилетием на посту губернатора Тульской области. Мы желаем ему здоровья, мира и добра!