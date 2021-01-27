В Туле пенсионер хотел получить бонусы и лишился 25 тысяч рублей

Накануне 73-летнему туляку позвонил человек, который представился сотрудником банка. Мужчина убедил пенсионера, что ему положены бонусные баллы и для их получения нужно «только лишь» назвать реквизиты банковской карты. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что с его счета списали 25 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по выяснению деталей случившегося и просят жителей региона быть внимательными при поступлении звонков, чтобы не лишиться денег.

«Полиция напоминает жителям Тульской области о необходимости быть бдительными при получении сообщений от неизвестных лиц с просьбой передать информацию о реквизитах банковских карт. Каким бы ни был предлог, важно помнить, что никто не вправе запрашивать сведения о реквизитах. Лицо, просящее такую информацию, – мошенник», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.