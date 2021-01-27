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Подожгла диван и ушла: виновницу гибели трех человек на пожаре будут принудительно лечить в психбольнице

Подожгла диван и ушла: виновницу гибели трех человек на пожаре будут принудительно лечить в психбольнице

Экспертиза признала ее невменяемой.

О ходе расследования происшествия рассказал на пресс-конференции руководитель следственного управления СКР по Тульской области Владимир Усов.

Пожар в пятиэтажке на улице Серебровской случился утром 13 июля 2020 года. Погибли двое мужчин и женщина – жители разных квартир. Все они скончались от отравления угарным газом. Четвертый пострадавший выжил.

По версии следствия, виновницей случившегося стала 39-летняя жительница квартиры на 3-м этаже: она подожгла у себя дома диван и ушла. Огонь распространился на всю квартиру. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Тулячке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

– Однако эксперты установили необходимость применения мер медицинского характера в отношении подозреваемой женщины. Она признана невменяемой. Материалы направлены в суд для принятия принудительных мер медицинского характера, – рассказал руководитель следственного управления Владимир Усов. 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:20 +4
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гибель на пожаре
Место
Тулаулица Серебровская

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