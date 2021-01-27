Подожгла диван и ушла: виновницу гибели трех человек на пожаре будут принудительно лечить в психбольнице
Экспертиза признала ее невменяемой.
О ходе расследования происшествия рассказал на пресс-конференции руководитель следственного управления СКР по Тульской области Владимир Усов.
Пожар в пятиэтажке на улице Серебровской случился утром 13 июля 2020 года. Погибли двое мужчин и женщина – жители разных квартир. Все они скончались от отравления угарным газом. Четвертый пострадавший выжил.
По версии следствия, виновницей случившегося стала 39-летняя жительница квартиры на 3-м этаже: она подожгла у себя дома диван и ушла. Огонь распространился на всю квартиру.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Тулячке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).