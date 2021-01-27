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Бродячие собаки в Туле: куда пожаловаться и что происходит с ними после отлова
Тула, Зеленстрой. 26 января 2021 года.

Бродячие собаки в Туле: куда пожаловаться и что происходит с ними после отлова

Даже самые милые псы, оказавшись на улице в стае, могут быть опасны. Рассказываем, куда обращаться и что происходит с собаками после отлова.

В середине января в Туле на Зеленстрое появилась стая бродячих собак. Жители соседних домов разделились на два лагеря: одни подкармливали собак, другие их прогоняли. Итоги этого противостояния неутешительные. Бродяги разорвали кошку, жившую во дворе дома, напали на женщину и ребенка. Люди не получили травм – прохожие смогли отогнать животных.

Живя на улице, нестерилизованные собаки часто проявляют агрессию. Это опасно и для окружающих, и для самих собак, так как жители соседних домов могут избавиться от них негуманно.

Чтобы такого не происходило, в регионе несколько лет назад запустили программу отлова собак. Услуги оказывают частные компании, всего их четыре: ООО «Континент», ИП Стариков В. В., ООО «Оскар», МУП «Дорожник». В 2021 году в Тульской области на решение проблемы бездомных животных выделено 25 930 100 рублей. Деньги распределились между муниципальными образованиями. Больше всего досталось Туле – 10 022 600 рублей.

Что входит в эту сумму? И что происходит с животными после отлова? На наши вопросы ответил председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области Сергей Кожевников.

– Что происходит с животными после отлова? Их не убьют?

– После отлова животных без владельца передают в приют. Контракт предусматривает оплату содержания собак в приюте, в том числе лечение, вакцинацию, маркирование (мечение), стерилизацию (кастрацию), возврат на прежнее место обитания, умерщвление (при выявлении особо опасного либо несовместимого с жизнью заболевания), утилизацию биологических отходов.

– То есть животное потом вернут на место?

– Программа предусматривает возвращение на место привычного обитания животных, не проявляющих немотивированной агрессии. Это происходит спустя 30 календарных дней после отлова. За это время собаку успевают вылечить, маркировать, вакцинировать и стерилизовать (кастрировать).

– Что станет с агрессивными животными?

– Животных, проявляющих немотивированную агрессию, оставят в приюте до наступления естественной смерти. Это предусмотрено контрактом.

– Сколько стоит содержание одной собаки в приюте после отлова?

– Средняя стоимость оказания услуг для одного животного, не проявляющего признаков немотивированной агрессии, которое будет возвращено в прежнюю среду обитания после 30 дней, с учетом стерилизации и вакцинации составляет 6 900 рублей.

Для одного животного, проявляющего признаки агрессии и подлежащего содержанию в приюте в течение 180 дней, с учетом проведения стерилизации и вакцинации – 20 325 рублей.

По истечении 180 дней агрессивную собаку передадут в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном статьей 231 ГК РФ, – ответственность за нее перейдет к администрации.

– Я пожаловалась на собаку во дворе. Через сколько приедет отлов?

– Услуги по отлову животных без владельцев оказываются в срок не более пяти календарных дней. В случае если животное проявляет агрессию, представляет собой опасность для жизни и здоровья человека – специалисты должны приехать незамедлительно.

Буква закона

Постановление правительства Тульской области от 23.01.2020 №16 «Об утверждении Правил организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них на территории Тульской области».

Ст. 3 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запишите телефон

Заявки на отлов бездомных собак принимаются в органах местного самоуправления.

В Туле можно обратиться к муниципальному заказчику МУ «Городская служба единого заказчика» по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 53-б, тел.: 56-58-10, 30-32-17.

Для жителей области актуальные телефоны горячих линий по отлову размещены на сайте Комитета ветеринарии Тульской области (vet.tularegion.ru) в разделе «Отлов безнадзорных животных».

Необходимо указать адрес обитания животных без владельцев, количество особей и контактный телефон для оформления заявления на отлов.

 

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:10 +1
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