новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы нарушила права предпринимателей
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы нарушила права предпринимателей

За это чиновники получили предупреждение от антимонопольной службы.

Прокуратура города Тулы выяснила, что администрация необоснованно отказывала предпринимателям во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему города. Проверку этих сведений провели сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы.

Выяснилось, что постановление администрации Тулы от 21.06.2016 № 2730 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Тула» содержит положения, ограничивающие конкуренцию.

Получается, что предпринимателям, заинтересованным в появлении павильонов, киосков, палаток в схеме размещения нестационарных торговых объектов города, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и приложенным к нему паспортом нестационарного торгового объекта. При этом паспорт нужно предварительно согласовать с организациями жизнеобеспечения города Тулы.

Антимонопольный орган пришел к выводу: указанное требование прямо возлагает обязанности органа местного самоуправления по разработке и согласованию паспорта торгового объекта на предпринимателей, а это не соответствует закону.

Отбор предпринимателей для включения в схему размещения нестационарных торговых объектов города проводится путем открытых аукционов, на конкурентной основе. И это исключает возможность прямого предоставления определенного места, на которое хозяйствующим субъектом при подаче заявления был разработан и согласован паспорт размещения нестационарного торгового объекта конкретному предпринимателю.

УФАС России выдало администрации Тулы предупреждение о прекращении нарушений антимонопольного законодательства и потребовало исключить незаконное требование, а также привести положения постановления от 21.06.2016 № 2730 в соответствие с законом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыантимонопольная служба
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский филиал ООО «МСК-НТ» предоставляет услуги по подготовке экологической документации для организаций
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» предоставляет услуги по подготовке экологической документации для организаций
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.