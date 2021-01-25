Администрация Тулы нарушила права предпринимателей

Фото из архива Myslo.

За это чиновники получили предупреждение от антимонопольной службы.

Прокуратура города Тулы выяснила, что администрация необоснованно отказывала предпринимателям во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему города. Проверку этих сведений провели сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы.

Выяснилось, что постановление администрации Тулы от 21.06.2016 № 2730 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Тула» содержит положения, ограничивающие конкуренцию.

Получается, что предпринимателям, заинтересованным в появлении павильонов, киосков, палаток в схеме размещения нестационарных торговых объектов города, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и приложенным к нему паспортом нестационарного торгового объекта. При этом паспорт нужно предварительно согласовать с организациями жизнеобеспечения города Тулы.

Антимонопольный орган пришел к выводу: указанное требование прямо возлагает обязанности органа местного самоуправления по разработке и согласованию паспорта торгового объекта на предпринимателей, а это не соответствует закону.

Отбор предпринимателей для включения в схему размещения нестационарных торговых объектов города проводится путем открытых аукционов, на конкурентной основе. И это исключает возможность прямого предоставления определенного места, на которое хозяйствующим субъектом при подаче заявления был разработан и согласован паспорт размещения нестационарного торгового объекта конкретному предпринимателю.