Администрация Тулы нарушила права предпринимателей
За это чиновники получили предупреждение от антимонопольной службы.
Прокуратура города Тулы выяснила, что администрация необоснованно отказывала предпринимателям во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему города. Проверку этих сведений провели сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы.
Выяснилось, что постановление администрации Тулы
Получается, что предпринимателям, заинтересованным в появлении павильонов, киосков, палаток в схеме размещения нестационарных торговых объектов города, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и приложенным к нему паспортом нестационарного торгового объекта. При этом паспорт нужно предварительно согласовать с организациями жизнеобеспечения города Тулы.
Антимонопольный орган пришел к выводу: указанное требование прямо возлагает обязанности органа местного самоуправления по разработке и согласованию паспорта торгового объекта на предпринимателей, а это не соответствует закону.
Отбор предпринимателей для включения в схему размещения нестационарных торговых объектов города проводится путем открытых аукционов, на конкурентной основе. И это исключает возможность прямого предоставления определенного места, на которое хозяйствующим субъектом при подаче заявления был разработан и согласован паспорт размещения нестационарного торгового объекта конкретному предпринимателю.
УФАС России выдало администрации Тулы предупреждение о прекращении нарушений антимонопольного законодательства и потребовало исключить незаконное требование, а также привести положения постановления