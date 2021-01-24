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На пожаре в Киреевском районе погиб пенсионер
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в Киреевском районе погиб пенсионер

Трагедия произошла накануне вечером.

Вечером 23 января в поселке Октябрьский Киреевского района произошел пожар. Сообщение о том, что на ул. Кирова частный дом, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 23.16.
 
Первый из двух направленных пожарных расчетов приехал на место уже через 11 минут, а еще через 4 было ликвидировано открытое горение.
 
 
«Комната выгорела полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В результате происшествия погиб 68-летний мужчина.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:57 +2
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Тульская областьКиреевский район

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