На пожаре в Киреевском районе погиб пенсионер

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 23 января в поселке Октябрьский Киреевского района произошел пожар. Сообщение о том, что на ул. Кирова частный дом, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 23.16.

Первый из двух направленных пожарных расчетов приехал на место уже через 11 минут, а еще через 4 было ликвидировано открытое горение.

«Комната выгорела полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия погиб 68-летний мужчина.