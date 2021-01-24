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Коронавирус: за сутки скончались 7 пациентов с подтвержденным диагнозом

Коронавирус: за сутки скончались 7 пациентов с подтвержденным диагнозом

За этот же период зафиксировано 190 новых случаев заболевания.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области выявлено 190 новых пациентов с коронавирусом. Таким образом, на данный момент общее количество заболевших с начала пандемии достигло 27 679 человек.
 
 
Также за прошлые сутки зарегистрировано 7 смертей пациентов, у которых была коронавирусная инфекция. А общее официальное число умерших на данный момент — 952 человека.
 
В целом ситуация по России сейчас выглядит так:
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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