Коронавирус: за сутки скончались 7 пациентов с подтвержденным диагнозом

За этот же период зафиксировано 190 новых случаев заболевания.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области выявлено 190 новых пациентов с коронавирусом. Таким образом, на данный момент общее количество заболевших с начала пандемии достигло 27 679 человек.

Также за прошлые сутки зарегистрировано 7 смертей пациентов, у которых была коронавирусная инфекция. А общее официальное число умерших на данный момент — 952 человека.

В целом ситуация по России сейчас выглядит так: