Коронавирус: за сутки скончались 7 пациентов с подтвержденным диагнозом
За этот же период зафиксировано 190 новых случаев заболевания.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области выявлено 190 новых пациентов с коронавирусом. Таким образом, на данный момент общее количество заболевших с начала пандемии достигло 27 679 человек.
Также за прошлые сутки зарегистрировано 7 смертей пациентов, у которых была коронавирусная инфекция. А общее официальное число умерших на данный момент — 952 человека.
В целом ситуация по России сейчас выглядит так:
вчера, в 11:06, 6 2616 0
22 января, в 11:04, 25 3138 0
21 января, в 14:27, 59 2547 -3
21 января, в 13:27, 106 3169 -16
Другие статьи по темам
Место