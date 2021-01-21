УМВД России в суде требует с бывшей сотрудницы 2,4 млн рублей
В Центральном районном суде слушается дело о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.
Региональное УМВД требует с
Напомним, речь шла о недостроенном доме для сотрудников УМВД на ул. Бондаренко. Карченкова, тогда еще начальник отделения организации капитального строительства и ремонта УМВД, подписала акт, свидетельствующий об устранении нарушений, допущенных при строительстве 16-этажки. При этом женщина знала, что фактически нарушения не устранены. Подрядчик получил деньги за проект, а вот дом уже три года стоит недостроем. Подробно об истории - здесь.
Действия
Судебное заседание по делу назначено на 9 февраля.