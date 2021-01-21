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УМВД России в суде требует с бывшей сотрудницы 2,4 млн рублей
Источник - пресс-служба Управления Судебного департамента.

УМВД России в суде требует с бывшей сотрудницы 2,4 млн рублей

В Центральном районном суде слушается дело о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

Региональное УМВД требует с Карченковой О. В. возмещение материального ущерба в сумме более 2,4 миллионов рублей. Ранее Карченкова была признана судом виновной в превышении должностных полномочий*. 

Напомним, речь шла о недостроенном доме для сотрудников УМВД на ул. Бондаренко. Карченкова, тогда еще начальник отделения организации капитального строительства и ремонта УМВД, подписала акт, свидетельствующий об устранении нарушений, допущенных при строительстве 16-этажки. При этом женщина знала, что фактически нарушения не устранены. Подрядчик получил деньги за проект, а вот дом уже три года стоит недостроем. Подробно об истории - здесь.

Действия Карченковой О. В. повлекли существенное нарушение интересов УМВД и его сотрудников: нуждающиеся не получили ведомственное жилье. Эксперты подсчитали: ущерб от нарушения составил 2 464 123 рубля 32 копейки. Теперь УМВД требует эту сумму с виновницы.

Судебное заседание по делу назначено на 9 февраля.

*ч.1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:10 +2
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