В Туле экс-сотрудница УМВД закрыла глаза на нарушения при строительстве жилья для полицейских

Женщина подписала документ о якобы устраненных нарушениях конструкции многоэтажки. Деньги подрядчик получил, а вот недостроенный дом стоит уже три года.

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшей сотрудницы управления министерства внутренних дел России по Тульской области. Она обвиняется в превышении должностных полномочий – п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ирина Бацейкина – По версии следствия, женщина, являясь начальником отделения организации капитального строительства и ремонта УМВД, подписала акт выполнения скрытых работ, свидетельствующий об устранении ранее выявленных комиссией нарушений, допущенных при строительстве 16-этажного жилого дома на ул. Бондаренко для сотрудников ведомства. При этом женщина знала, что фактически нарушения не устранены, – сообщила старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина.

На основании этого документа подрядчику – АО «Центрспецстрой» – необоснованно перечислено из бюджета ведомства 6,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.

16-этажный дом на 141 квартиру расположен севернее 3-го Северо-Восточного микрорайона на ул. Бондаренко в Пролетарском районе. Он начал строиться в 2015 году, а через год, согласно первоначальным планам, в него должны уже были заселиться сотрудники полиции. Но стройка встала.

Допущенные подрядчиком нарушения при строительстве оказались весьма существенными: требовалось усилить конструкцию многоквартирного жилого дома. На данный момент нарушение не устранено, а следовательно, невозможны исполнение государственного контракта и реализация соцгарантий для сотрудников органов внутренних дел на получение жилья.

В сентябре этого года УМВД России по Тульской области разместило аукцион на проведение исследования заброшенной стройки, чтобы выяснить, возможно ли спустя три года продолжить строительство, а также определить объемы и сумму затрат на обеспечение безопасности и устойчивости каркаса недостроенного дома.