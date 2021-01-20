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В Чернском районе сгорел дом: погиб 82-летний мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Чернском районе сгорел дом: погиб 82-летний мужчина

Происшествие случилось в поселке Липицы.

В 13.38 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в п. Липицы Чернского района. На место были направлены три пожарных расчёта, они добрались до адреса за четыре минуты.

Открытое горение было ликвидировано в 13.50. Дом полностью сгорел, погиб 82-летний пенсионер. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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