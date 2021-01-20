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В Каменском районе чиновников оштрафовали за стихийные свалки
После вмешательства прокуратуры мусор был вывезен.
Прокуратура Каменского района Тульской области провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. В селах Архангельское и Закопы находились незаконные мусорные свалки.
Сотрудники муниципальных администраций вывозить мусор не спешили – свалки были ликвидированы только после вмешательства правоохранителей. Чиновников оштрафовали по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ – санкция этой статьи предусматривает для должностных лиц взыскание на сумму от 500 до 1000 рублей.
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